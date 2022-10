Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: entouré avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - Renault s'adjuge 4% et caracole en tête du CAC40, avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 35 à 55 euros sur le titre du groupe automobile au losange.



'Après le succès du redressement opérationnel du constructeur et alors que son offensive commerciale va s'accélérer significativement, nous révisons en hausse nos estimations, nous situant bien au-delà du consensus', explique l'analyste.





