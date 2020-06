Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault entend quadrupler la production de véhicules électriques en France d'ici 2024 - Senard Reuters • 19/06/2020 à 15:25









PARIS, 19 juin (Reuters) - Renault prévoit un quadruplement de sa production de véhicules électriques en France d'ici 2024, a déclaré vendredi le président du constructeur automobile français, Jean-Dominique Senard, lors de l'assemblée générale des actionnaires. Le groupe, a-t-il ajouté, n'a pas demandé de report des objectifs européens relatifs aux émissions de CO2 et ce, malgré la crise du coronavirus. L'électrique doit rester un levier important pour le groupe, a-t-il dit. (Gilles Guillaume et Sarah White Édité par Henri-Pierre André)

