Renault: enraye son repli vers 33E, rebond vers 36E possible information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Renault enraye son repli vers 33E et s'épargne ainsi une glissade au contact du support majeur court et moyen terme des 32,4E des 12 et 24 janvier (gros risque de rechute sur 30,3E en cas d'enfoncement).

Un rebond vers 36E reste donc possible...





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.76%