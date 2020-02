Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : enfonce le plancher des 34,5E, les 30E en vue ? Cercle Finance • 11/02/2020 à 16:06









(CercleFinance.com) - Renault enfonce le plancher des 34,5E des 28 janvier et 5 février après avoir vu son rebond rapidement avorter à 2 reprises au contact des 36,1E les 29 janvier et 6 février. Les vendeurs à découvert distillent -ou reprennent- des études qui prédisent l'avenir le plus sombre à la firme au losange. Voici néanmoins Renault au plus bas depuis la mi-novembre 2012 (à 33,6E, soit moins de 10MdsE de capitalisation, contre 232Mds pour Toyota qui affiche un PER 2 fois plus élevé), probablement en route pour les 29,75/30E (le plancher de fin juin 2012... mais également son niveau de mars 1998).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.41%