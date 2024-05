Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: en tête du CAC, Goldman Sachs passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Le titre Renault signe la plus forte hausse du CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris, la valeur profitant de plusieurs avis positifs d'analystes, dont un relèvement à l'achat de Goldman Sachs.



Vers 11h45, l'action du groupe automobile s'adjuge plus de 2% alors que le CAC se replie au même moment de 0,9%.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'influent broker américain Goldman Sachs indique avoir relevé son conseil sur la valeur de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 51 à 70 euros.



Le courtier estime que la forte cadence de lancements de produits que s'impose le constructeur devrait se traduire par une amélioration de ses résultats à un horizon de 12-24 mois.



De son côté, Barclays réitère son opinion 'surpondérer' sur le titre ainsi que son objectif de cours de 60 euros, après un 'roadshow' avec le directeur financier, expliquant voir un potentiel de revalorisation à la fois au niveau du mix, du flux de trésorerie et du dividende.



Depuis le début de l'année, la valeur affiche un bond de plus de 43%, donnant une capitalisation boursière de 15,6 milliards d'euros.





