Renault : en route pour les 31,32E ?

(CercleFinance.com) - Le franchissement des 25E étant validé depuis 3 jours, c'est maintenant au tour de la résistance des 27E et le titre ne devrait pas rencontrer d'obstacle avant les 31,32E, le 'gap' resté béant depuis le 24 février. Mais le titre ne ressortira par du purgatoire graphique avant de renouer avec les 38,8E, c'est à dire la zone de rupture du 21 janvier.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.75%