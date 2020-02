Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : en baisse, un broker révise largement sa cible Cercle Finance • 17/02/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre Renault s'affiche en nette baisse ce lundi, reculant à Paris de -3%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, estimant qu'il est 'encore trop tôt pour jouer une éventuelle histoire de redressement'. Surtout, le broker révise largement son objectif de cours, passant de 61 à 40 euros. Cette nouvelle cible, quoique moins attractive, laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de +16%. 'Si nous ne doutons pas de la réalité du gisement d'économies de coûts suggéré par le management et qui sera détaillé en mai prochain, il nous semble toutefois encore trop tôt pour jouer cette histoire alors que la visibilité reste très faible et que la situation opérationnelle et financière du groupe n'est pas encore stabilisée, comme en témoigne les perspectives 2020', retient ainsi le broker après la publication, en fin de semaine dernière, des résultats 2019.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.63%