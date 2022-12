Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: émission d'obligations Samouraï réalisée information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce le succès d'une émission d'obligations dites Samouraï, pour un montant de 210 milliards de yens (soit environ 1,4 milliard d'euros) à échéance décembre 2026, assortie d'un coupon de 2,80%.



Cette transaction représente la première émission du constructeur automobile sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d'obligations Samouraï à destination des particuliers.



Le livre d'ordres final s'est élevé à près de 300 milliards de yens. Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives, pour ses besoins généraux et notamment anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.





