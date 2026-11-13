 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault émet avec succès des obligations pour 750 mlns d'euros
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 07:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Renault SA RENA.PA :

  • ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS POUR 750 MLNS D'EUROS

  • DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE LE 19 FÉVRIER 2032 ET PORTANT UN COUPON DE 5%

  • CETTE ÉMISSION A ÉTÉ LARGEMENT SURSOUSCRITE

Texte original nGNE7j6L6r

Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

RENAULT
28,0100 EUR Euronext Paris -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,06 +0,11%
2CRSI
18,06 -1,47%
CAC 40
8 354,45 -0,08%
BIOPHYTIS
0,0397 +1,02%
SOITEC
103,75 -1,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank