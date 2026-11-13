Renault émet avec succès des obligations pour 750 mlns d'euros

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information fournie par Boursorama avec Media Services•13.11.2026•09:09•
L'Autorité a identifié plusieurs pratiques portant atteinte à la concurrence qui ne sont pas "compensées par une contribution suffisante au progrès économique". L'Autorité de la concurrence a notifié à Aura, l'alliance d'Intermarché, Auchan et Casino dans le domaine ...
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* EURONEXT ENX.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondération" contre "pondération en ligne", relève son objectif de cours à 210 euros contre 160 euros. * SANOFI SASY.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 93 euros contre 78 euros. ( Rédaction ...
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13 novembre (Reuters) - Eramet a annoncé vendredi le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut d’environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière". Le groupe ...
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ZURICH/PARIS, 13 novembre (Reuters) - Richemont, propriétaire de Cartier, a fait état vendredi d'une hausse de ses ventes supérieure aux attentes au troisième trimestre, portée par la demande soutenue pour ses activités de joaillerie et une forte croissance aux ...
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