Renault: directrice financière nommée pour la marque

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la nomination, à compter du 9 octobre prochain, d'Anne-Hélène Andersen en tant que directrice financière de la marque Renault et à ce titre, membre du comité de direction de Renault.



Avant de rejoindre le constructeur automobile, elle a travaillé 13 ans chez EssilorLuxottica, dernièrement en tant que directeur financier et exécutif de Nikon-Essilor, une joint-venture entre le géant franco-italien de l'optique et Nikon Corporation au Japon.





