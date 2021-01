Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : directeur général nommé pour la marque Alpine Cercle Finance • 11/01/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination de Laurent Rossi, directeur de la stratégie et business développement du groupe, au poste de directeur général de la marque Alpine, à compter de ce 11 janvier. Il aura en charge les activités Alpine Cars, Sport, F1 et compétition. Après un début de carrière chez Renault en 2000 à la direction de la mécanique, Laurent Rossi a rejoint le Boston Consulting Group en 2009, puis Google en 2012, avant de revenir chez Renault en 2018 comme directeur stratégie et business développement.

