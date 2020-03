Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : dévoile un nouveau concept-car électrique Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault dévoile ce matin un nouveau concept-car, le Morphoz, qui préfigure une nouvelle famille de modèles électriques de la marque, qui arrivera à partir de 2021. 'Renault Morphoz est un véhicule personnel électrique, connecté et doté de fonctions de conduite autonome de niveau 3. Il est partageable lorsqu'on ne l'utilise pas. Il est modulaire : il se transforme pour s'adapter à tous les usages, aussi bien ceux du quotidien, lors de courts trajets que ceux qui nécessitent un plus long rayon d'action. Il tire parti de la future plateforme modulaire électrique CMF-EV de l'Alliance pour offrir plusieurs configurations de puissance, de capacité et d'autonomie, mais aussi d'habitabilité et de volume de coffre', détaille le constructeur automobile.

