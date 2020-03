Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : dévoile les tarifs des Clio E-TECH et Captur E-TECH Cercle Finance • 05/03/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault dévoile ce jeudi soir les tarifs des Clio E-TECH et Captur E-TECH Plug-in. Ainsi, la Clio E-TECH voit ses tarifs démarrer, en finition Zen, à 22.600 euros. Elle offre jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique et un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% par rapport à un moteur thermique en cycle urbain. Par ailleurs, le Captur E-TECH Plug-in hybride, qui offre jusqu'à 50km d'autonomie en 100% électrique en cycle mixte et jusqu'à 65 km d'autonomie en ville, est proposé à partir de 33.700 euros en finition Intens. Les commandes de Clio E-TECH Hybride et de Captur E-TECH Plug-in hybride ouvriront courant avril.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -7.56%