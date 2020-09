Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : dévoile de nouveaux modèles Dacia Cercle Finance • 07/09/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Dacia, marque du groupe Renault, annonce ce lundi les Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway et Nouvelle Logan, 'une 3e génération complètement revisitée au design réinventé'. 'Ces modèles sont les incarnations renouvelées de l'esprit de leurs aînées. Pour un prix toujours aussi imbattable et des dimensions extérieures contenues, elles offrent plus de modernité, d'équipements et de polyvalence sans renier ses fondamentaux de simplicité et de fiabilité', assure le constructeur automobile. La Nouvelle Sandero, la Nouvelle Sandero Stepway et la Nouvelle Logan seront dévoilées plus en détail à la fin du mois de septembre.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.78%