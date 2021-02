Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : deux nouveaux administrateurs proposés Cercle Finance • 19/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son conseil d'administration a décidé, sur recommandation du comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l'AG du 23 avril la nomination de Bernard Delpit et Frédéric Mazzella comme nouveaux administrateurs indépendants. Bernard Delpit est directeur général adjoint et directeur financier du groupe Safran, tandis que Frédéric Mazzella est président-fondateur de BlaBlaCar et co-président entrepreneur de France Digitale, la plus grande association de start-ups en Europe. Patrick Thomas a fait part de sa décision de mettre, par anticipation d'une année, son mandat à disposition du conseil dès l'AG 2021. Enfin, le conseil proposera Noël Desgrippes comme candidat au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.79%