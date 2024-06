Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: deux nominations importantes en France & UK information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Renault Group a annoncé deux nominations importantes pour renforcer ses ambitions commerciales en France et au Royaume-Uni.



Ainsi, Guillaume Sicard est nommé Directeur Commercial de la marque Renault en France, à compter du 1er octobre. Il succède à Ivan Segal et reportera à ce dernier, récemment nommé Directeur Ventes et Opérations Monde de la marque Renault.



Guillaume Sicard, auparavant Directeur Général de Renault UK, continuera à mettre en oeuvre le plan stratégique Renaulution en France.



Adam Wood succède à Guillaume Sicard en tant que Directeur Général de Renault UK et Directeur Pays pour Renault Group au Royaume-Uni.



Adam Wood, fort de 14 ans d'expérience chez Renault Group UK, a occupé divers postes en communication, marketing et gestion de marque, et a récemment été Directeur Général de Peugeot UK.





Ces nominations visent à consolider le leadership de Renault sur ses marchés clés et à poursuivre la dynamique de croissance initiée par le plan Renaulution.





Valeurs associées RENAULT 47,79 EUR Euronext Paris +1,04%