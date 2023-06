Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: deux nominations à la tête d'Ampere information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Outre la désignation de Luca de Meo comme futur PDG d'Ampere, sa filiale de véhicules électriques et software, Renault Group annonce la nomination de Josep Maria Recasens et Vincent Piquet comme directeurs des opérations et directeur financier, respectivement.



Ampere a pour objectif un taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires de 30% jusqu'en 2030. Avec 80% d'investissements déjà réalisés, il vise un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l'équilibre dès 2025, ainsi qu'une marge à deux chiffres en 2030.



Fort d'une équipe d'environ 10.000 personnes hautement qualifiées, dont un tiers d'ingénieurs, Ampere projette une réduction des coûts de 40% par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.34%