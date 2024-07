Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: deux modèles électriques certifiés 'Origine France' information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir obtenu la certification 'Origine France Garantie' pour ses véhicules Renault 5 E-Tech electric et Scénic E-Tech electric.



Cette certification est attribuée par Bureau Veritas aux produits dont l'assemblage final est effectué en France et dont au moins 50 % du prix de revient unitaire et des caractéristiques essentielles sont acquis en France.



Les Renault 5 E-Tech electric et Scénic E-Tech electric atteignent respectivement 69 % et 74 % de valeur produite en France.



Ces deux modèles deviennent ainsi les premiers véhicules 100 % électriques à recevoir cette certification, soulignant l'engagement de Renault à ancrer sa transformation électrique dans l'écosystème industriel français.





