Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: deux arrivées au comité de direction d'Alpine information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi deux nominations au sein du comité de direction d'Alpine, sa marque sportive, afin d'en renforcer l'expertise dans les domaines de l'ingénierie et de l'informatique.



Le constructeur automobile indique dans un communiqué que Gianluca Pivetti, un cadre de 60 ans passé chez Maserati, Ferrari et Stellantis, a été nommé au poste de responsable global de la plateforme Alpine.



Denis Molle, un informaticien de 57 ans entré au sein du groupe en 1990, va de son côté prendre la direction informatique d'Alpine Cars tout en conservant ses fonctions de directeur informatique ingénierie chez Renault.



Ces deux arrivées, qui seront effectives à compter du 1er avril, interviennent alors que le groupe vise une forte croissance pour sa marque de voitures de sport à l'horizon 2030.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.65%