Renault: des tarifs préférentiels sur le réseau Ionity 02/11/2022

(CercleFinance.com) - Parallèlement au lancement de sa nouvelle Megane 100% électrique, Renault a dévoilé mercredi des tarifs préférentiels pour ses clients utilisant le réseau de superchargeurs Ionity.



Le constructeur automobile explique que sa carte 'Mobilize' va donner à ses clients un accès à plus de 260.000 points de recharge dans 25 pays d'Europe.



La première offre, baptisée 'Mobilize Basic', qui s'adresse aux clients qui roulent relativement peu sur autoroutes, doit permettre de bénéficier d'un tarif de 0,71 euro par kWh.



La carte 'Mobilize Active', recommandée pour les clients parcourant entre 2000km et 2500km par an sur autoroutes, est quant à elle disponible à un prix de 7,5 euros mois avec un engagement d'un an et propose un tarif de 0,55 euro par kWH.



Enfin, l'offre Mobilize Intense, présentée comme la plus adaptée aux clients parcourant plus de 2500 km par an sur autoroute, est proposée à un prix de 17,5 euros par mois avec un engagement d'un an.



Elle propose les tarifs les plus attractifs pour accéder au réseau Ionity avec un prix de recharge au kWh de seulement 0,30 euro.



Renault précise que ces tarifs sont garantis pour une durée d'un an au moment de la souscription.



Les stations Ionity permettent de récupérer, à titre d'exemple, jusqu'à 300km d'autonomie en 30 minutes sur la nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique.