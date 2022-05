Renault : des précisions sur le projet de scission

(AOF) - Renault Group étudie la création de deux pôles d’excellence spécialisés, avec d’un côté une entité dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de véhicules électriques, et, de l’autre, une entité dédiée au développement et à la production de moteurs et boites de vitesses thermiques et hybrides de nouvelles générations E-TECH.

Pour le pôle électrique, le périmètre de l'étude comprend les activités et technologies électriques et software sur l'ensemble de la chaîne de valeur : ingénierie (une partie du Technocentre, Renault Software Lab, Lardy et d'autres sites à l'étude en Île-de-France), industrie (ElectriCity, Cléon) ainsi que les fonctions support liées à ces activités.

L'entité dédiée au véhicule électrique pourrait rassembler plus de 10 000 salariés à horizon 2023.

S'agissant de l'entité regroupant les activités moteurs et transmissions thermiques et hybrides – hors châssis -, elle compterait environ 10 000 salariés - hors de France - à horizon 2023.

La possibilité d'un changement d'organisation avait déjà été évoquée en termes généraux en février dernier, dans le cadre du plan " Renaulution ".

Les arbitrages du groupe au losange quant à ce projet de scission seront détaillés lors d'un Capital Market Day à l'automne prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous 5 marques -Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes dans 9 pays : France, Russie, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 93 % par l’automobile, dont 6 % par le constructeur russe Avtovaz et à 1 % par le financement des ventes ;

- Nouveau modèle économique repositionnant le groupe sur les véhicules de taille intermédiaire et sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides ;

- Capital détenu à 15 % par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, 3,1 % par Daimler et 3,48 % par les salariés, le conseil d’administration de 16 membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Dégradation de la notation de la dette en 2021, malgré un autofinancement libre opérationnel de 1,3 Md€ contribuant à la réduction de 2 Mds€ de la dette, les réserves de liquidités s'élevant à 17,3 Mds€ dans l’automobile, après convention de crédit garantie par l’Etat français (totalement remboursée en 2023 au plus tard).

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes, dont les objectifs devraient être révisés à la hausse à l’automne : résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle supérieure à 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€ avec investissements et R&D à 8-9 % des revenus / rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes / montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 / révolution dès 2025 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité et sur le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 5,5 % et un portefeuille de près de 80 projets :déploiement de la technologie hybride E-TECH / réseau d’innovation labs en Californie, France, Israël et lancement de la ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données…/ fonds d’investissement Renault Venture Kapital, en complément de la R&D, et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-ups / partenariats avec le CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car…;

- Stratégie environnementale visant à la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde : déclinée en offre de véhicules électriques, usage des batteries des matières & matériaux, seconde vie, recyclage et économie circulaire : avec 23 Mds€ d’investissements sur les 5 ans à venir, objectif d’une gamme de véhicules particuliers totalement électriques en Europe en 2030, grâce à 5 plateformes communes / transformation de l’usine de Flins en site dédié à l’économie circulaire de la mobilité –reconditionnement industriel des véhicules d’occasion, recyclage et réemploi des pièces et matériel, structures d’innovation et de recherche ;

- Rapides avancées en 2021 : + 2 Mds€ de réduction des coûts fixes, baisse de 40 % du point mort, capacité à accroître les prix de vente (+ 5,,7 %) ;

- Dynamisme en Europe des véhicules E-TECH et 7 lancement de véhicules en 2022;

- Progression de la rentabilité des véhicules électriques, attendue à parité avec les classiques en 2025.

Défis

- Encore un fort impact au 1 er semestre du manque de semi-conducteurs (perte totale de 300 000 véhicules en 2022) et de l’inflation des matières premières ;

- Poursuite de la forte réduction des stocks de véhicules neufs ;

- Exposition à la Russie par le biais de Avtovaz ;

- Décisions attendues sur le redéploiement en France des activités & technologies électriques et des technologies de moteurs et de transmissions ;

- Objectifs 2022 : autofinancement opérationnel de 1 Md€ au moins et marge opérationnelle de 4 % au moins ;

- Absence de dividende au titre de 2021.

