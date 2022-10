Renault: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Renault publiera demain ses résultats financiers de 3ème trimestre.



Bank of America a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur Renault de 38 à 40 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études juge que la publication des résultats de 3ème trimestre du groupe devrait constituer un 'non-événement', l'élément important du moment étant selon lui la fermeté des prix de vente, à l'origine de son relèvement d'objectif.



BofA juge que la journée d'investisseurs du 8 novembre pourrait, elle aussi, revêtir une certaine importance au cas où elle devait permettre d'en savoir plus sur l'évolution de la structure de l'entreprise et l'avenir de la participation dans Nissan.



Avec ses nouvelles prévisions, l'analyste affiche désormais une estimation de résultat opérationnel supérieure d'environ 30% au consensus pour 2023.



Barclays a relevé également hier son objectif de cours sur la valeur, porté de 28 à 32 euros, estimant que la dynamique interne favorable dont bénéficie le constructeur automobile devrait lui permettre de compenser le ralentissement économique actuel.



Dans une note publiée dans la matinée, le broker rappelle que le groupe avait publié de 'solides' résultats de premier semestre, marqués notamment par un effet-prix de +10,3% et une marge opérationnelle de 2,1% dans l'automobile.



Le troisième trimestre s'annonce encore plus positif, à en croire le courtier, qui prévoit un effet prix de +13,5% sur la période allant de juillet à septembre.



'Le marché automobile européen va être compliqué en 2023, mais l'arrivée de nouveaux modèles, la journée d'investisseurs du 8 novembre, la possibilité d'une réduction de la participation dans Nissan et une éventuelle scission des véhicules électriques constituent autant de catalyseurs potentiels et de risques à la hausse vis-à-vis de notre recommandation 'sous-pondérer' sur le titre', souligne le professionnel.