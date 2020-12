Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : départ du président de Renault Sport Racing Cercle Finance • 15/12/2020 à 17:30









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Jérome Stoll, Président de Renault Sport Racing quittera ses fonctions à la fin de son mandat, le 31 décembre 2020. Jérome Stoll avait été nommé à ce poste en 2016, année qui marquait le retour de Renault en tant qu'écurie de F1. 'Ces 5 années à la Présidence de Renault Sport Racing ont été d'une grande intensité. Relever le défi de reconstruire une équipe de Formule 1 est difficile, cela demande du temps, de l'engagement et une détermination sans faille. Une première étape a été franchie avec une équipe et des pilotes que l'on voit désormais sur les podiums. Je mesure le privilège qui a été le mien de pouvoir être partie prenante de tous ces changements et de tous nos progrès', a-t-il commenté. Une nouvelle page va désormais s'ouvrir, l'écurie F1 Renault devenant Alpine dès l'année prochaine.

