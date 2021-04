Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : début des essais presse du Nouveau Kangoo Cercle Finance • 28/04/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Renault annonce démarrer en France et à travers toute l'Europe les essais presse de Nouveau Kangoo, un 'combispace' qui répond aux besoins des personnes en recherche de volume et de modularité, indique le Losange. Ce nouveau véhicule propose plus d'équipements, de confort et de sécurité à bord, avec quatorze aides à la conduite en série. Il sera de surcroît disponible en deux longueurs, pouvant offrir jusqu'à sept places. Produit dans l'usine Renault de Maubeuge en France, Nouveau Kangoo arrivera en concession à partir de juin 2021.

