Renault : déborde les 30,5E, passe la barre des +50% repris

(CercleFinance.com) - Renault poursuit sa recovery (amorcée vers 20,8E) et passe la barre des +50% repris en 12 séances (à 30,8E) et se rapproche du comblement du 'gap' des 31,32E du 21 février. L'objectif suivant serait le comblement du principal 'gap' de rupture long terme qui demeure béant sous 38,77E et date du 22 janvier.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.15%