Renault : de nouveau au-delà des 30E

(CercleFinance.com) - Bien que les ventes de voitures en France aient encore chuté de -7% en juillet, malgré les pertes liées à l'arrêt des activités en Russie (Avtovaz) Renault se hisse de nouveau au-delà des 30E, matérialisant une hausse d'une ampleur exceptionnelle de +20% en séances (25,3/30,1E) et de +34% depuis le 14 juillet.

Avec l'effacement de la dernière résistance court terme des 27,5E du 9 juin, Renault s'ouvre le chemin du comblement du 'gap' des 32E du 23 février.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.16%