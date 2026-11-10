Renault dans le vert grâce à Jefferies

Renault est attendu en hausse ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris, porté par le relèvement de recommandation de Jefferies qui estime que le groupe a déjoué les pronostics tout au long de l'année et devrait atteindre la fourchette basse de ses objectifs annuels d'Ebit ajusté.

La banque d'investissement américaine a ainsi revu à la hausse sa prévision d'Ebit ajusté pour 2026 de 9%, à 3,3 milliards d'euros, soit 20 points de base à 5,3%. Elle ajoute que les inquiétudes du marché concernant la résilience des marges vont persister, mais entre l'absence d'exposition à la Chine, des politiques publiques européennes plus favorables, l'amélioration du mix des générations de véhicules électriques à batterie et de potentiels contrats remportés par Horse, Renault a des avantages.

Les analystes mettent toutefois en garde sur le fait que rien ne garantit une poursuite de cette dynamique en 2027. Renault fait face, à l'image de ses concurrents, à une inflation continue des coûts des matières premières et à une pression concurrentielle, notamment de la part des marques chinoises en Europe et ailleurs.

Jefferies mise sur le fait que les pertes de parts de marché de Dacia devraient s'inverser à mesure que la marque proposera davantage de modèles électrifiés sur des segments abordables à plus forte croissance.

Le groupe devrait figurer parmi les principaux bénéficiaires des politiques de l'UE visant à promouvoir le contenu et l'assemblage locaux, à assouplir les règles d'émissions de CO2 pour les utilitaires et à relancer le segment des petites voitures dans les années à venir. Selon nous, plusieurs opportunités demeurent mal comprises et non intégrées dans les cours.

Face à ces éléments, Jefferies a décidé de relever sa recommandation de conserver à acheter sur le titre Renault, en rehaussant légèrement sa cible de cours de 30 à 34 euros.