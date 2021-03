Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Dacia lance son premier modèle 100% électrique Cercle Finance • 11/03/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Renault annonce le lancement de Dacia Spring, première modèle Dacia 100% électrique, disposant 'd'une autonomie rassurante de 230 km WLTP combiné (305 km WLTP City)'. La Nouvelle Dacia Spring est proposée en 3 versions : une version grand public, disponible en précommande à partir du 20 mars, une version Business pour les entreprises ou les acteurs d'auto-partage (disponible en mars) et, à partir de 2022, une version utilitaire, dite 'Cargo', avec une capacité de chargement maximale, annonce le Losange. Cette dernière version, sans banquette arrière, proposera un volume de chargement de 1100 litres.

