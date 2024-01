Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Dacia continue de progresser sur l'année information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Dacia continue de progresser (+19,5%) sur l'année 2023 en France et atteint une part de marché VP de 8,8%, soit une hausse de 0,3 point par rapport à 2022. La croissance du marché VP en France est de 16,1%.



Près d'une voiture particulière neuve sur dix vendues en France en 2023 était une Dacia.



En 2023, Dacia consolide sa position sur la 3ème marche du podium avec plus de 30 000 unités d'avance. En 2023, Dacia a immatriculé 158 192 unités (VP + VU). La marque a commercialisé près d'1,8 million de véhicules depuis 2004.



Sandero est le véhicule le plus vendu à particuliers, tous segments confondus, pour la 8ème année consécutive. En 2023, Sandero enregistre 69 106 immatriculations.



Duster est le SUV le plus vendu à particuliers. Le modèle iconique a atteint le jalon des 500 000 immatriculations en France, dont 32 625 pour 2023.



' En 2023 Dacia a continué à grandir en France avec une place de leader en VP à particuliers, une 3ème place consolidée sur le podium VP et plus de 1 million de clients accueillis dans ses ateliers. En 2024, nous allons renouveler deux modèles leaders dans leur catégorie : l'icône Duster et Spring. ' a déclaré Thomas Dubruel, Directeur Commercial Sacia France.





