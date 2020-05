Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : cooptation au conseil d'administration Cercle Finance • 30/04/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son conseil d'administration a coopté Joji Tagawa, comme administrateur proposé par Nissan, en remplacement de Yasuhiro Yamauchi, démissionnaire le 23 avril, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale 2022. L'assemblée générale du 19 juin, qui se tiendra hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, sera appelée à ratifier la cooptation de Joji Tagawa.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -7.62%