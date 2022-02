Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: contribution positive de Nissan aux résultats information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 09:32









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi que Nissan avait contribué à hauteur de 124 millions d'euros à ses résultats au titre du quatrième trimestre.



'Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022 (période du 1er octobre au 31 décembre 2021) se traduira, après retraitements IFRS, dans le résultat net du quatrième trimestre 2021 de Renault Group par une contribution positive estimée à 124 millions d'euros', peut-on lire dans un communiqué du groupe.



Nissan a relevé ce mardi ses objectifs financiers pour l'exercice fiscal en cours grâce au succès de ses nouveaux modèles et à sa bonne maîtrise des coûts.



Le constructeur japonais a précisé avoir renoué avec les bénéfices sur son trimestre écoulé avec un profit net de 201,3 milliards de yens (environ 1,5 milliard d'euros) contre une perte de 367,7 milliards un an plus tôt.



Pour mémoire, Renault détient un peu plus de 43% du capital de l'entreprise japonaise.



Le groupe français a prévu de présenter ses résultats financiers 2021 le 18 février.





