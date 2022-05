Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: contribution positive de Nissan au résultat net information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la publication par son partenaire japonais Nissan de ses résultats du quatrième trimestre 2021-22, qui se traduiront dans son propre résultat net du premier trimestre 2022 par une contribution positive estimée à 49 millions d'euros.



Le constructeur français précise que des dépréciations d'actifs sur ses activités en Russie, comptabilisés au 31 mars, ont été prises en compte à hauteur de la participation de 15% de Nissan dans Renault dans les comptes publiés par Nissan en normes japonaises.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.60%