Renault: contribution de 174 ME de Nissan pour le T4 2022

(CercleFinance.com) - Nissan a publié aujourd'hui les résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal 2022/2023.



Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal 2022/2023 (période du 1er octobre au 31 décembre 2022) se traduira, après retraitements IFRS, dans le résultat net du quatrième trimestre 2022 de Renault Group par une contribution positive estimée à 174 millions d'euros.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.14%