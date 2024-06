Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: contrat prolongé pour Pierre Gasly chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que son équipe BWT Alpine F1 Team a confirmé Pierre Gasly dans le cadre d'un contrat à long terme avec l'équipe. Cet accord vient prolonger le contrat actuel du pilote français 'pour la saison 2025 et au-delà'.



Le Français dispute actuellement sa deuxième campagne avec BWT Alpine F1 Team. Fort de 140 départs en Formule 1, Pierre Gasly est présenté comme 'un pilote doté d'une vaste expérience pour hisser l'écurie au plus haut niveau à l'avenir'.



'En trente-deux apparitions sous les couleurs d'Alpine, Pierre a inscrit 67 points et remporté deux trophées en terminant troisième du Sprint du Grand Prix de Belgique 2023 et en obtenant une troisième place mémorable au Grand Prix des Pays-Bas 2023 à Zandvoort', souligne l'équipe.





