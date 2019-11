Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : continue de s'enfoncer doucement, vers 43E Cercle Finance • 28/11/2019 à 18:07









(CercleFinance.com) - Renault continue de consolider doucement, vers 43E: le récent plancher des 43,5E est enfoncé et celui de mi-avril 2014 également. Le titre glisse vers la borne basse du canal baissier moyen terme qui se situe vers 42E... et l'objectif de la fin d'année pourrait être 40E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.45%