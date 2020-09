Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : consolide vers 23E, fragile support à 22,75E Cercle Finance • 01/09/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Renault consolide vers 23E (plancher du 21 août), suite au violent 'pullback' survenu sous 25,48E en intraday la veille. Le plus proche support se situe vers 22,75E mais le principal objectif demeure le comblement du 'gap' des 21,09E du 3 août qui coïncide avec la zone support des 21E testée fin juin.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.62%