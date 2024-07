Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: confirme ses perspectives financières 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 26 958 millions d'euros, en croissance de 0,4 % par rapport au 1er semestre 2023. À taux de change constants, il progresse de 3,7 %.



Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 24 372 millions d'euros, en baisse de 1,9 % par rapport au 1er semestre 2023.



Le Groupe enregistre une marge opérationnelle record de 8,1 % du chiffre d'affaires contre 7,6 % au 1er semestre 2023, en progression de 0,5 point.



La marge opérationnelle de l'Automobile s'élève à 1 600 millions d'euros contre 1 541 millions d'euros au 1er semestre 2023.



le résultat net s'établit à 1 380 millions d'euros, incluant une moins-value sur la cession des actions Nissan. Le résultat net, part du Groupe s'établit à 1 293 millions d'euros (soit 4,74 euros par action).



Renault Group confirme ses perspectives financières 2024. Le groupe vise une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 % et en free cash-flow ≥ 2,5 milliards d'euros.





Valeurs associées RENAULT 47,55 EUR Euronext Paris -0,96%