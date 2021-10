Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : comble l'ex-'gap' des 32,76E, vise celui des 33,46E information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Renault comble l'ex-'gap' des 32,76E du 16 août et vise désormais celui des 33,46E du 13/08. Le principal objectif demeure le retracement du zénith des 34,3E du 6 août dernier.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.66%