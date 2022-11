Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: collaboration technologique avec Qualcomm information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - Renault Group et Qualcomm annoncent renforcer leur collaboration technologique dans le développement d'une architecture électronique centralisée dédiée à la future génération de véhicules du 'Software-Defined Vehicle' de Renault.



Les plateformes du Software-Defined Vehicle seront basées sur les solutions Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm au niveau du cockpit numérique, de la connectivité et des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS).



Ces plateformes de calcul de haute performance sont prévues pour 2026 et ouvertes aux constructeurs partenaires de Qualcomm. Ce dernier, ou l'une de ses filiales, a par ailleurs l'intention d'investir dans l'entité électrique et software de Renault Group, Ampere.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.06%