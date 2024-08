Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: collaboration entre Alpine et Lapierre pour un VTT information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Alpine annonce une nouvelle collaboration avec Lapierre autour du VTT électrique GLP III SE 2024.



Ce modèle d'enduro à assistance électrique a été conçu et pensé pour la compétition mais aussi pour un pilotage agressif, grâce au concept unique et exclusif de centralisation des masses.



GLP III SE Alpine Edition reprend les codes couleurs distinctifs de l'A290_ β, le show-car de l'Alpine A290, la toute nouvelle citadine sportive 100 % électrique de la marque au A fléché.



Ce nouveau modèle 2024 sera produit et commercialisé en quantité limitée en France et en Europe.





Valeurs associées RENAULT 42,90 EUR Euronext Paris -0,72%