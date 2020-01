Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : co-développe une solution connectée maison/voiture Cercle Finance • 06/01/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce lundi collaborer avec la start-up Otodo, pour le développement d'une nouvelle solution de connectivité entre la maison et la voiture. 'Avec cette solution de connectivité, le Groupe Renault introduit non seulement la possibilité d'envoyer, depuis le domicile et via un smartphone ou une enceinte connectée, des commandes à un véhicule connecté Renault pour le préparer ou partager un itinéraire par exemple, mais surtout la possibilité de contrôler les objets connectés de la maison directement depuis le tableau de bord du véhicule', explique le constructeur automobile. Disponible courant 2020, le service développé par le Groupe Renault et Otodo sera présenté en avant-première au CES Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.32%