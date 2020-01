Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : chute vers 41E, vers un test des 38,4E ? Cercle Finance • 03/01/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Renault chute vers 41E et enfonce le planchers des 41,2E du 11 décembre. Après un pullback sous 44E, le titre pourrait mécaniquement chuter vers 38,4E, un niveau plus revu depuis le 31 novembre 2012... le support suivant étant identifiable vers 34E, le plancher du 12 novembre 2012.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.41%