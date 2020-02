Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : chute de -5% vers 31,3E, -10% en 48H, -25% annuel Cercle Finance • 18/02/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Renault chute de -5% vers 31,3E, soit -10,5% en 48H, -20% en 4 semaines, -25% en 2020 et -50% depuis début 2019. Le support des 33,3E de fin novembre 2012 est défoncé, le prochain n'est autre que 29E, plancher majeur de la fin-juin 2011 puis début juin 2010.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.25%