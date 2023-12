Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: cession d'environ 5% du capital de Nissan information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'il va céder à Nissan jusqu'à 211 millions d'actions Nissan, représentant environ 5% du capital du groupe japonais, parmi les 28,4% d'actions Nissan qui ont été transférées par Renault dans une fiducie française le 8 novembre.



Cette cession s'effectuera dans le cadre d'un programme de rachat d'actions annoncé par Nissan ce mardi, et qui sera exécuté le 13 décembre. Les deux constructeurs automobiles continueront à détenir une participation croisée de 15%.



La transaction entraînerait à sa date une valeur de cession représentant jusqu'à 765 millions d'euros et une moins-value de cession de jusqu'à 1,5 milliard d'euros qui impacterait le résultat net des comptes consolidés de Renault Group.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.49%