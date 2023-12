Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: cession d'actions Nissan réalisée information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce de la veille, Renault Group indique avoir cédé à Nissan 211 millions d'actions Nissan, représentant 5% du capital du groupe japonais, une opération générant un flux de trésorerie de 764 millions d'euros pour le constructeur français.



Ce montant couvrira les investissements financiers réalisés par Renault en 2023 ainsi que ceux prévus en 2024. Cela permettra d'accélérer le désendettement du groupe automobile et de soutenir sa volonté de revenir à une notation financière 'investment grade'.



À la suite de l'annulation de ces titres par Nissan, prévue pour le 15 décembre, la participation directe de Renault passera à 15,79% du capital de Nissan. 24,63% d'actions Nissan seront détenues dans la fiducie française dont Renault est bénéficiaire.





