Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : certifie ses contenus presse avec la Blockchain Cercle Finance • 20/02/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour certifier l'ensemble de ses informations destinées à la presse, via la technologie Blockchain. 'Les audiences peuvent désormais vérifier l'authenticité des contenus du Groupe par un simple 'glisser-déposer' sur l'URL suivante : wiztrust.com. Chaque communiqué est doté d'une empreinte blockchain unique, générée avec Wiztrust, la plate-forme de certification de l'information de Wiztopic', explique Renault. Avec ce nouveau dispositif, le groupe Renault entend 'garantir le plus haut niveau de fiabilité dans la diffusion de son information à l'ensemble de ses parties prenantes'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.94%