Renault: célèbre les 50 ans de Renault 5 à Rétromobile

(CercleFinance.com) - Renault célèbre le 50ème anniversaire de Renault 5 au Salon Rétromobile. Le stand Renault au salon Rétromobile 2022 est un hommage à cette voiture mythique : il lui est entièrement consacré. Son plan reprend la forme du logo anniversaire des 50 ans de la R5.



Sur 820 m², les visiteurs peuvent découvrir douze Renault 5 historiques. Des modèles d'époque sélectionnés au sein de la collection Renault Classic pour retracer l'histoire de Renault 5. De la version ' L ' de 1972 à la Supercing Baccara de 1990.



Certaines voitures sportives et de compétition de la Renault 5 sont également exposées.



C'est également l'occasion de découvrir, pour la première fois en France, le futur modèle électrique essentiel et populaire de Renault. Cette future Renault 5 électrique sera commercialisée en 2024. Elle sera produite en France, à la Manufacture de Douai, au sein du pôle Electricity.





