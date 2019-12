Renault : Carlos Ghosn a quitté le Japon

(CercleFinance.com) - Patron déchu de Renault, de Nissan et de Mitsubishi, Carlos Ghosn a quitté le Japon où, mis en cause pour plusieurs chefs d'inculpation, il était assigné à résidence et placé sous contrôle judiciaire.

'Je suis à présent au Liban', indique un communiqué diffusé cette nuit pour le compte de l'ex-patron de l''Alliance' automobile.

'Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'homme sont bafoués, cela au mépris absolu des lois et traités internationaux que le Japon a ratifiés et qu'il est tenu de respecter', proclame encore Carlos Ghosn, qui se défend : 'Je n'ai pas fui la justice - je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique.'

M Ghosn ajoute enfin qu'il entend entrer en relation avec les médias, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'alors, 'dès la semaine prochaine'.