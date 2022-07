Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Callista a déposé un projet d'offre pour Caudan information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 18:02









(CercleFinance.com) - Renault Group a présenté ce jour aux membres du Comité social et économique de Fonderie de Bretagne le projet industriel d'acquisition et de modernisation du site de Caudan.



La société Callista a déposé un projet d'offre ferme que Renault Group a décidé de présenter aux instances représentatives de Fonderie de Bretagne.



Le projet de Callista prévoit le maintien du niveau d'emplois et Renault Group s'engage à accompagner de manière conséquente la transformation du site au cours des prochaines années.



Lors du CSE extraordinaire du 11 juillet 2022, Renault Group et Callista présenteront aux représentants des salariés un planning de reprise ainsi que l'ensemble des détails et des engagements relatifs à ce projet.





