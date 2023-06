Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : cale vers 37,5E, rate l'objectif des 38 et 39E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Renault cale vers 37,5E: le titre rate l'objectif des 38 et 39E alors qu'il y avait peu d'obstacles graphiques après le franchissement des 35,5E (ex-support des 20 et 24 mars).

Sous 35,4E, le titre se retrouverait fragilisé et l'objectif des 39E remis à une date plus lointaine.

Le principal support court terme se situe vers 33,7E... et le schéma de retournement actuel valide un scénario de consolidation vers 33,5E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.61%